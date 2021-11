A lot is going on over at Tesla's online configurator, including price changes, estimate delivery time changes and simultaneously estimated EPA range changes for most of the lineup.

We noticed also that the Tesla Model 3 Standard Range Plus is now called simply Model 3, under the Rear-Wheel Drive section (more on that in a separate post). Here we will focus on the EPA range.

First of all, the current version of the website indicates the EPA range for each wheel option (as large wheels are big contributors to reduced range - usually a change to a bigger size eats up to a few percent of range).

We listed all the numbers below, including the previous estimated or official values, and as it turns out, the Model 3 and Model Y are getting a bit more range. The refreshed Model X gets less than initially anticipated, while there are no changes to the refreshed Model S.

We assume that the minor range changes reflect ongoing improvements to the cars (or software tweaks), rather than a change in battery chemistry or battery capacity.

A few highlights: Model 3 RWD is now rated at 272 miles (438 km), 10 miles or 3.8% more than previously. The LR AWD version gets 358 miles (576 km) - 5 miles or 1.4% more. The Tesla Model Y LR AWD gets 330 miles (531 km) - 4 miles or 1.2% more than before.

The Tesla Model X ratings were lowered. The LR AWD version gets 351 miles (565 km) - 9 miles or 2.5% less, while the Plaid version gets 335 miles (539 km) - 5 miles or 1.5% less than before.

Range (EPA est.) :

Tesla Model 3:



RWD (formerly Standard Range Plus):

18" Aero Wheels: 272 miles (438 km) vs 262 miles (422 km)

19" Sport Wheels ($1,500): 267 miles (430 km)

18" Aero Wheels: 358 miles (576 km) vs 353 miles (568 km)

19" Sport Wheels ($1,500): 334 miles (537 km)

20’’ Überturbine Wheels: 315 miles (507 km) (no change)

Tesla Model S:



Long Range AWD:

19" Tempest Wheels: 405 miles (652 km) (no change)

21" Arachnid Wheels ($4,500): 375 miles (603 km) (no change)

19" Tempest Wheels: 396 miles (637 km) (no change)

21" Arachnid Wheels ($4,500): 348 miles (560 km) (no change)

Tesla Model X:



Long Range AWD:

20" Cyberstream Wheels: 351 miles (565 km) vs 360 miles (579 km)

22" Turbine Wheels ($5,500): 332 miles (534 km)

20" Cyberstream Wheels: 335 miles (539 km) vs 340 miles (547 km)

22" Turbine Wheels ($5,500): 313 miles (504 km)

Tesla Model Y:



Long Range AWD:

19" Gemini Wheels: 330 miles (531 km) vs 326 miles (525 km)

20" Induction Wheels ($2,000): 318 miles (512 km)

21" Überturbine Wheels: 303 miles (488 km) (no change)

Tesla EVs basic specs

Model Drive Battery

(kWh) EPA

Range 0-60

mph

(sec) Top

Speed 2021 Tesla Model 3 RWD 18" RWD 60* 272 mi*

(438 km) 5.8 140 mph

(225 km/h) 2021 Tesla Model 3 RWD 19" RWD 60* 267 mi*

(430 km) 5.8 140 mph

(225 km/h) 2021 Tesla Model 3 Long Range AWD 18" AWD 80* 358 mi*

(576 km) 4.2 145 mph

(233 km/h) 2021 Tesla Model 3 Long Range AWD 19" AWD 80* 334 mi*

(537 km) 4.2 145 mph

(233 km/h) 2021 Tesla Model 3 Perf. LR AWD 20" AWD 80* 315 mi

(507 km) 3.1 162 mph

(261 km/h) 2021 Tesla Model S Long Range (AWD) 19" AWD 100* 405 mi

(652 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model S Long Range (AWD) 21" AWD 100* 375 mi*

(603 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model S Plaid 19" AWD 100* 396 mi*

(637 km) 1.99* 200 mph

(322 km/h) 2021 Tesla Model S Plaid 21" AWD 100* 348 mi

(560 km) 1.99* 200 mph

(322 km/h) 2021 Tesla Model X Long Range (AWD) 20" AWD 100* 351 mi*

(565 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model X Long Range (AWD) 22" AWD 100* 332 mi*

(534 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model X Plaid 20" AWD 100* 335 mi*

(539 km) 2.5 163 mph

(262 km/h) 2021 Tesla Model X Plaid 22" AWD 100* 313 mi*

(504 km) 2.5 163 mph

(262 km/h) 2021 Tesla Model Y Long Range AWD 19" AWD 80* 330 mi*

(531 km) 4.8 135 mph

(217 km/h) 2021 Tesla Model Y Long Range AWD 20" AWD 80* 318 mi*

(512 km) 4.8 135 mph

(217 km/h) 2021 Tesla Model Y Perf. LR AWD 21" AWD 80* 303 mi

(488 km) 3.5 155 mph

(249 km/h)

Tesla prices

Model Base Price Dest. Charge Tax Credit Effective Price 2021 Tesla Model 3 RWD 18" $43,990 +$1,200 N/A $45,190 2021 Tesla Model 3 RWD 19" $45,490 +$1,200 N/A $46,690 2021 Tesla Model 3 Long Range AWD 18" $49,990 +$1,200 N/A $51,190 2021 Tesla Model 3 Long Range AWD 19" $51,490 +$1,200 N/A $52,690 2021 Tesla Model 3 Perf. LR AWD 20" $57,990 +$1,200 N/A $59,190 2021 Tesla Model S Long Range (AWD) 19" $94,990 +$1,200 N/A $96,190 2021 Tesla Model S Long Range (AWD) 21" $99,490 +$1,200 N/A $100,690 2021 Tesla Model S Plaid 19" $129,990 +$1,200 N/A $131,190 2021 Tesla Model S Plaid 21" $134,490 +$1,200 N/A $135,690 2021 Tesla Model X Long Range (AWD) 20" $104,990 +$1,200 N/A $106,190 2021 Tesla Model X Long Range (AWD) 22" $110,490 +$1,200 N/A $111,690 2021 Tesla Model X Plaid 20" $119,990 +$1,200 N/A $121,190 2021 Tesla Model X Plaid 22" $125,490 +$1,200 N/A $126,690 2021 Tesla Model Y Long Range AWD 19" $56,990 +$1,200 N/A $58,190 2021 Tesla Model Y Long Range AWD 20" $58,990 +$1,200 N/A $60,190 2021 Tesla Model Y Perf. LR AWD 21" $61,990 +$1,200 N/A $63,190

* estimated/unofficial values