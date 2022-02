Electric cars, thanks to the outstanding characteristics of electric motors, are very quick. In this post, we will check how out quick the currently available models in the US are (and multiple upcoming ones), as of early February 2022.

The comparison of acceleration times from 0 to 60 mph (96.5 km/h) includes models for which we were able to collect data.

Please take into account that some values have a 1 ft rollout subtracted (especially, the performance-oriented models, like the Plaid at 1.99 seconds). Unfortunately, there is no consistent data set, which means that we must include uncertainty of at least 0.1-0.2 seconds. It's a brief comparison.

0-100 km/h (62 mph) times are usually 0.2 seconds or so higher.

The quickest electric car ever is the exotic Rimac Nevera, which easily beat the Tesla Model S Plaid at a drag strip. Its 0-60 mph time is as low as 1.85 seconds if a high-friction surface and one-foot roll-out are applied. However, as far as we know, it's not yet been delivered to any customer in the US.

Rivian R1T

This is why the opening two models on the list are the Tesla Model S Plaid and the Lucid Air Dream Edition Performance. The Plaid is at 1.99 seconds, according to specs, with rollout subtracted (around 2.1-2.2 seconds in many real-world tests), and the Lucid Air Dream Edition Performance is at around 2.5 seconds, according to specs. Then, we can see the Tesla Model X Plaid and Porsche Taycan Turbo S.

The GMC Hummer EV Pickup is expected to offer 0-60 mph acceleration in about 3 seconds, but our attention focuses more on the Rivian R1T, Rivian R1S and Tesla Model 3 Performance, which start at a much lower price level (far below six digits) and still offer 0-60 mph in 3.0-3.1 seconds, according to the marketing info.

The Tesla Model Y Performance and Ford Mustang Mach-E GT Performance also do quite well at about 3.5 seconds.

The vast majority of all-electric cars on the list can accelerate from 0 to 60 mph in less than 6 seconds. Overall, there are almost no slow electric cars on the market and most of them are way quicker than average new cars.

The upcoming Ford F-150 Lightning, the Extended Range battery version, is expected to achieve a 0-60 mph time in the mid-4-second range, but it's not included in the chart as we don't have the exact number.

Electric car acceleration

A table version of the comparison.

Model Drive EPA

Range 0-60

mph

(sec) Top

Speed 2022 Tesla Model S Plaid 19" AWD 396 mi

(637 km) 1.99* 200 mph

(322 km/h) 2022 Tesla Model S Plaid 21" AWD 348 mi

(560 km) 1.99* 200 mph

(322 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Performance 21" AWD 451 mi

(726 km) 2.42 168 mph

(270 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Performance 19" AWD 471 mi

(758 km) 2.5 168 mph

(270 km/h) 2022 Tesla Model X Plaid 20" AWD 333 mi

(536 km) 2.5 163 mph

(262 km/h) 2022 Tesla Model X Plaid 22" AWD 311 mi

(500 km) 2.5 163 mph

(262 km/h) 2022 Porsche Taycan Turbo S (93 kWh) 21" AWD 201 mi

(323 km) 2.6 161 mph

(259 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Range 19" AWD 520 mi

(837 km) 2.7 168 mph

(270 km/h) 2022 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 20" AWD 202 mi

(325 km) 2.7 155 mph

(249 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Range 21" AWD 481 mi

(774 km) 2.74 168 mph

(270 km/h) 2022 GMC Hummer EV Pickup (Edition 1) AWD 329 mi*

(529 km) 3.0* 2022 Lucid Air Grand Touring 19" AWD 516 mi

(830 km) 3.0 168 mph

(270 km/h) 2022 Lucid Air Grand Touring 21" AWD 469 mi

(755 km) 3.0 168 mph

(270 km/h) 2022 Porsche Taycan Turbo (93 kWh) 20" AWD 212 mi

(341 km) 3.0 161 mph

(259 km/h) 2022 Rivian R1S (Large pack, 21") AWD 316 mi

(508 km) 3.0 125 mph

(201 km/h) 2022 Rivian R1T (Large pack, 21") AWD 314 mi

(505 km) 3.0 125 mph

(201 km/h) 2022 Audi RS e-tron GT quattro 20" AWD 232 mi

(373 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2022 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 20" AWD 204 mi

(328 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2022 Tesla Model 3 Perf. LR AWD 20" AWD 315 mi

(507 km) 3.1 162 mph

(261 km/h) 2022 Tesla Model S LR AWD 19" AWD 405 mi

(652 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2022 Tesla Model S LR AWD 21" AWD 375 mi*

(603 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2022 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20" AWD 260 mi*

(418 km) 3.5 2022 Porsche Taycan GTS (93 kWh) 20" AWD 3.5 155 mph

(249 km/h) 2022 Porsche Taycan GTS Sport Turismo 20" AWD 3.5 155 mph

(249 km/h) 2022 Tesla Model Y Perf. LR AWD 21" AWD 303 mi

(488 km) 3.5 155 mph

(249 km/h) 2022 BMW i4 M50 19" AWD 270 mi*

(434 km) 3.7 130 mph

(209 km/h) 2022 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20" AWD 270 mi*

(434 km) 3.8 2022 Porsche Taycan 4S (79 kWh) 19" AWD 199 mi

(320 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2022 Porsche Taycan 4S (93 kWh) 19" AWD 227 mi

(365 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2022 Tesla Model X LR AWD 20" AWD 348 mi

(560 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2022 Tesla Model X LR AWD 22" AWD 332 mi*

(534 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2022 Audi e-tron GT quattro 20" AWD 238 mi

(383 km) 3.9 152 mph

(245 km/h) 2022 Porsche Taycan 4S Cross Turismo 19" AWD 215 mi

(346 km) 3.9 149 mph

(240 km/h) 2022 Mercedes EQS 580 4MATIC (AWD; 21") AWD 340 mi

(547 km) 4.1 130 mph

(209 km/h) 2022 Tesla Model 3 Long Range AWD 18" AWD 358 mi

(576 km) 4.2 145 mph

(233 km/h) 2022 Tesla Model 3 Long Range AWD 19" AWD 334 mi*

(537 km) 4.2 145 mph

(233 km/h) 2022 Audi e-tron S 20" AWD 208 mi

(335 km) 4.3 130 mph

(209 km/h) 2022 Audi e-tron S 21" AWD 181 mi

(291 km) 4.3 130 mph

(209 km/h) 2022 Audi e-tron S Sportback 20" AWD 212 mi

(341 km) 4.3 130 mph

(209 km/h) 2022 Audi e-tron S Sportback 21" AWD 185 mi

(298 km) 4.3 130 mph

(209 km/h) 2022 BMW iX xDrive50 20" AWD 324 mi*

(521 km) 4.4 124 mph

(200 km/h) 2022 Jaguar I-PACE EV400 AWD 234 mi*

(377 km) 4.5 124 mph

(200 km/h) 2022 Polestar 2 Dual Motor 19" AWD 249 mi

(401 km) 4.5 127 mph

(204 km/h) 2022 Volvo C40 Recharge AWD 226 mi

(364 km) 4.7 112 mph

(180 km/h) 2022 Volvo XC40 Recharge AWD 223 mi

(359 km) 4.7 112 mph

(180 km/h) 2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19" AWD 277 mi*

(446 km) 4.8 2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18" AWD 312 mi*

(502 km) 4.8 2023 Nissan Ariya Platinum+ e-4ORCE AWD 19" AWD 265 mi*

(426 km) 4.8 2022 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 19" AWD 215 mi

(346 km) 4.8 137 mph

(220 km/h) 2022 Tesla Model Y Long Range AWD 19" AWD 330 mi

(531 km) 4.8 135 mph

(217 km/h) 2022 Tesla Model Y Long Range AWD 20" AWD 318 mi*

(512 km) 4.8 135 mph

(217 km/h) 2022 Hyundai Ioniq 5 SE AWD 19" AWD 256 mi

(412 km) 5.0 115 mph

(185 km/h) 2022 Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 19" AWD 256 mi

(412 km) 5.0 115 mph

(185 km/h) 2022 Hyundai Ioniq 5 Limited AWD 20" AWD 256 mi

(412 km) 5.0 115 mph

(185 km/h) 2022 Kia EV6 Wind AWD LR 19" AWD 274 mi

(441 km) 5.1 117 mph

(188 km/h) 2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19" AWD 274 mi

(441 km) 5.1 117 mph

(188 km/h) 2022 Kia EV6 First Edition AWD LR 20" AWD 265 mi*

(426 km) 5.1 117 mph

(188 km/h) 2022 Porsche Taycan (79 kWh) 19" RWD 200 mi

(322 km) 5.1 143 mph

(230 km/h) 2022 Porsche Taycan (93 kWh) 19" RWD 225 mi

(362 km) 5.1 143 mph

(230 km/h) 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18" AWD 224 mi*

(360 km) 5.2 2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR AWD 19" AWD 224 mi*

(360 km) 5.2 2022 Audi e-tron quattro 20" AWD 222 mi

(357 km) 5.5 124 mph

(200 km/h) 2022 Audi e-tron Sportback quattro 20" AWD 218 mi

(351 km) 5.5 124 mph

(200 km/h) 2022 BMW i4 eDrive40 18" RWD 301 mi*

(484 km) 5.5 118 mph

(190 km/h) 2022 Volkswagen ID.4 AWD Pro 19" AWD 249 mi*

(401 km) 5.7 111 mph

(179 km/h) 2022 Audi Q4 50 e-tron quattro 19" AWD 241 mi

(388 km) 5.8 112 mph

(180 km/h) 2022 Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 20" AWD 241 mi

(388 km) 5.8 112 mph

(180 km/h) 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18" RWD 247 mi*

(397 km) 5.8 2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR RWD 19" RWD 247 mi*

(397 km) 5.8 2022 Tesla Model 3 RWD 18" RWD 272 mi

(438 km) 5.8 140 mph

(225 km/h) 2022 Tesla Model 3 RWD 19" RWD 267 mi*

(430 km) 5.8 140 mph

(225 km/h) 2022 Volkswagen ID.4 AWD Pro S 19" AWD 240 mi*

(386 km) 5.8 111 mph

(179 km/h) 2022 Mercedes EQS 450+ (RWD; 20") RWD 350 mi

(563 km) 5.9 130 mph

(209 km/h) 2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19" RWD 303 mi*

(488 km) 6.1 2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER RWD 18" RWD 314 mi*

(505 km) 6.1 2022 MINI Cooper SE FWD 114 mi

(183 km) 6.9 93 mph

(150 km/h) 2022 Polestar 2 Single Motor 19" FWD 270 mi

(434 km) 7.0 100 mph

(161 km/h) 2022 Kia EV6 Wind RWD LR 19" RWD 310 mi

(499 km) 7.2 115 mph

(185 km/h) 2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19" RWD 310 mi

(499 km) 7.2 115 mph

(185 km/h) 2023 Nissan Ariya Venture+ FWD 19" FWD 300 mi*

(483 km) 7.2 2023 Nissan Ariya Evolve+ FWD 19" FWD 285 mi*

(459 km) 7.2 2023 Nissan Ariya Premiere FWD 19" (limited) FWD 285 mi*

(459 km) 7.2 2022 Kia Niro EV FWD 239 mi

(385 km) 7.5 104 mph

(167 km/h) 2022 Volkswagen ID.4 Pro 19" RWD 260 mi*

(418 km) 7.7 99 mph

(159 km/h) 2022 Volkswagen ID.4 Pro S 19" RWD 250 mi*

(402 km) 7.8 99 mph

(159 km/h) 2022 Audi Q4 40 e-tron 19" RWD 250 mi*

(402 km) 7.9 99 mph

(159 km/h) 2022 Kia EV6 Light RWD SR 19" RWD 232 mi

(373 km) 8.0 115 mph

(185 km/h)

* some data estimated/unofficial



Some acceleration numbers are with a subtracted rollout.

In some cases, the EPA range column includes values expected/estimated (by a manufacturer) or carried over from the previous model year (not yet officially listed on the EPA website).

** Prices (MSRP, DST, federal tax credit values) as of February 9, 2022

*** only models for which data are available

