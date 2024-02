2024 U.S. Electric Cars Listed By 0-60 MPH Acceleration: Quickest To Slowest

Brisk acceleration is one of the signature features of electric cars. They are not only very quick, but the acceleration itself is smooth and quiet.

In today's post, we'll take a look at a list of 0 to 60 mph (96.5 km/h) acceleration times, official or estimated by the manufacturers, for U.S.-market battery-electric vehicles. There are more than 300 individual configurations on sale, including different battery sizes, ranges, powertrain setups, and wheels, out of which we collected 0-60 mph numbers for about 250 configurations. Not all manufacturers list acceleration times for all their models or versions, but the chart is as comprehensive as we could make it.

We've included models that are currently available for order or reservation, upcoming models, and a few that have been discontinued but may still be found on dealer lots as reference points.

Please take into account that some values have a 1 ft rollout subtracted (especially the performance models, like the Lucid Air or Tesla Model S Plaid). Unfortunately, there is no consistent dataset, which means we must include some uncertainty of 0.1-0.2 seconds.

Tesla Model S Plaid Lucid Air Sapphire

The quickest all-electric model on the list is the 2024 Lucid Air Sapphire, which does 0-60 mph in 1.89 seconds. This tri-motor beast was able to achieve a slightly better result than the flagship Tesla Model S Plaid at 1.99 seconds (also a tri-motor EV.) Due to the rollout, in the real-world tests, users should get something around 2.0+ seconds.

There are several models that can accelerate from 0 to 60 mph in less than 3.0 seconds, including the Tesla Model X Plaid, top-of-the-line Porsche Taycan (Turbo S and Turbo S Cross Turismo), as well as the Tesla Cybertruck Cyberbeast—the quickest electric pickup.

Note that this chart currently references the current 2023 Porsche Taycan. The EV gets significant upgrades for the 2025 model year, but full acceleration data is not available for all models yet. We will update this information as we get it.

Interestingly, roughly a fifth of all configurations can achieve 0-60 mph time of 3.5 seconds or less.

About half of all listed EVs can accelerate from 0 to 60 mph in under 4.5 seconds. The vast majority, over 80%, can do it in under 6.0 seconds. And only a relatively small number of configurations—less than 40 out of about 250—need between 6.0 and 9.0 seconds.

Just like a few years ago, the Rivian R1T pickup with the quad-motor powertrain was the least expensive model that can accelerate from 0 to 60 mph in about 3.0 seconds. Its price including destination charge was $88,000. In 2021, this version was available for about $60,000 with $7,500 federal tax credit deducted. The Tesla Model S Plaid at $91,630 is even more interesting because it costs only slightly more and is a second quicker.

The Lucid Air, on the other hand, not only offers spectacular acceleration but also combines it with the highest range values. When driven normally, those cars manage over 400 miles or even over 500 miles.

2025 Volvo EX30 Twin Motor Performance (Vapour Grey) Tesla Model Y

One of the biggest surprises on the list is that there is a model with 0-60 mph time of 3.4 seconds and a price tag of $46,195 (including destination fees). This model is the 2025 Volvo EX30 Twin Motor Plus AWD. We are not entirely sure, but it seems that there was never an EV with such acceleration available for under $50,000 without incentives.

The Tesla Model Y Performance remains pretty strong too. Its acceleration is estimated at 3.5 seconds (rollout subtracted), and it has an effective cost of $46,630 thanks to the $7,500 federal tax credit.

We guess that the Tesla Model 3 Performance would offer a similar acceleration at an even lower price, but it's not available right now.

Overall, there are almost no slow electric cars on the market, and most of them feel way quicker than average new gas-powered cars.

This chart was last updated Feb. 19, 2024. It will be updated as the year goes on.

Click here to see an expanded version of this chart.

2024 U.S. Electric Cars Listed By 0-60 MPH Acceleration: Quickest To Slowest

In the table version of the list below, we removed optional wheel sizes and some versions.

*Mobile users: Swipe sideways to see more and/or turn your mobile device sideways to see the table in its entirety.

Model Drive EPA

Range 0-60

mph

(sec) Top

Speed

(mph) 2024 Lucid Air Sapphire 20-in (F) 21-in (R) AWD 427 mi 1.89* 205 2024 Tesla Model S Plaid 19-in AWD 359 mi* 1.99* 200 2024 Tesla Model X Plaid (6 seat) 20-in AWD 326 mi* 2.5* 149 2023 Porsche Taycan Turbo S 21-in AWD 222 mi 2.6 161 2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast 20-in AWD 320 mi* 2.6* 130 2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast AT AWD 301 mi* 2.6* 130 2024 Tesla Cybertruck Cyberbeast (RE) 20-in AWD 440 mi* 2.6* 130 2023 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 20-in AWD 222 mi 2.7 155 2024 GMC Hummer EV Pickup (3X) 24BM, 22-in AT AWD 381 mi* 3.0* 2024 Lucid Air Grand Touring AWD 19-in AWD 516 mi* 3.0 2023 Porsche Taycan Turbo 20-in AWD 238 mi 3.0 161 2023 Rivian R1S QM AWD (Large) 21-in AWD 321 mi 3.0* 125 2023 Rivian R1T QM AWD (Large) 21-in AWD 328 mi 3.0 125 2024 Audi RS e-tron GT 20-in AWD 249 mi 3.1 155 2024 Porsche Macan Turbo Electric 20-in AWD 3.1 161 2023 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 20-in AWD 233 mi 3.1 155 2024 Tesla Model S LR AWD 19-in AWD 405 mi* 3.1 149 2023 Mercedes AMG EQE 4Matic+ 20-in AWD 225 mi* 3.2 2024 Kia EV6 GT AWD LR 21-in AWD 218 mi 3.4 161 2024 Lucid Air Touring AWD 19-in AWD 411 mi* 3.4 2024 Mercedes AMG EQE 4Matic+ SUV 21-in AWD 235 mi 3.4 2023 Mercedes AMG EQS 4Matic+ 21-in AWD 277 mi* 3.4 155 2025 Volvo EX30 Twin Motor Plus AWD 19-in AWD 265 mi* 3.4 112 2024 BMW i7 M70 20-in AWD 274 mi 3.5 130 2023 Ford Must. Mach-E GT Perf. ER AWD 20-in AWD 260 mi 3.5 2024 GMC Hummer EV Pickup (3X) 20BM, 22-in AT AWD 314 mi 3.5* 2024 GMC Hummer EV SUV (3X) 20BM, 22-in AT AWD 314 mi 3.5* 2023 Porsche Taycan GTS 20-in AWD 246 mi 3.5 155 2023 Porsche Taycan GTS Sport Turismo 20-in AWD 233 mi 3.5 155 2024 Rivian R1S Perf. DM AWD (Std+) 21-in AWD 315 mi* 3.5* 2023 Rivian R1S Perf. DM AWD (Large) 21-in AWD 352 mi 3.5* 2023 Rivian R1S Perf. DM AWD (Max) 21-in AWD 400 mi* 3.5* 2024 Rivian R1T Perf. DM AWD (Std+) 21-in AWD 315 mi* 3.5* 2023 Rivian R1T Perf. DM AWD (Large) 21-in AWD 352 mi 3.5* 2023 Rivian R1T Perf. DM AWD (Max) 21-in AWD 410 mi* 3.5* 2024 Tesla Model Y Perf. LR AWD 21-in AWD 285 mi* 3.5* 155 2024 BMW iX M60 21-in AWD 296 mi 3.6 130 2024 BMW i4 M50 19-in AWD 269 mi 3.7 130 2024 BMW i5 M60 19-in AWD 256 mi 3.7 130 2023 Fisker Ocean Extreme 20-in AWD 360 mi 3.7 128 2023 Fisker Ocean One (sold out) 20-in AWD 360 mi 3.7 128 2024 Cadillac Celestiq 23-in AWD 300 mi* 3.8* 2023 Ford Must. Mach-E GT ER AWD 20-in AWD 270 mi 3.8 2023 Porsche Taycan 4S (79 kWh) 19-in AWD 206 mi 3.8 155 2023 Porsche Taycan 4S 19-in AWD 235 mi 3.8 155 2024 Tesla Model X LR AWD 20-in AWD 335 mi* 3.8 149 2024 Tesla Model X LR AWD (6 seat) 20-in AWD 335 mi* 3.8 149 2024 Tesla Model X LR AWD (7 seat) 20-in AWD 335 mi* 3.8 149 2024 Audi e-tron GT 20-in AWD 249 mi 3.9 152 2023 Fisker Ocean Ultra 20-in AWD 350 mi* 3.9 2023 Porsche Taycan 4S Cross Turismo 19-in AWD 230 mi 3.9 149 2024 Chevrolet Blazer EV SS pAWD (102 kWh) 22-in AWD 294 mi* 4.0* 2024 Ford F-150 Lightning Flash ER 20-in AWD 320 mi* 4.0 2024 Ford F-150 Lightning Lariat ER 20-in AWD 320 mi* 4.0 2024 Ford F-150 Lightning Platinum ER 22-in AWD 300 mi* 4.0 2024 Ford F-150 Lightning Pro SR 18-in AWD 240 mi* 4.1 2023 Mercedes EQS 580 4Matic 21-in AWD 340 mi* 4.1 130 2024 Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic SUV 21-in AWD 280 mi 4.1 130 2024 Polestar 2 LR Dual Motor Perf Pack 20-in AWD 247 mi 4.1 127 2024 Tesla Cybertruck AWD 20-in AWD 340 mi* 4.1 112 2024 Tesla Cybertruck AWD AT AWD 318 mi* 4.1 112 2024 Tesla Cybertruck AWD (RE) 20-in AWD 470 mi* 4.1 112 2024 Audi SQ8 e-tron 20-in AWD 253 mi 4.2 130 2024 Audi SQ8 Sportback e-tron 20-in AWD 253 mi 4.2 130 2024 Tesla Model 3 Long Range AWD 18-in AWD 341 mi* 4.2 125 2024 Polestar 2 LR Dual Motor 19-in AWD 276 mi 4.3 127 2024 BMW iX xDrive50 20-in AWD 307 mi 4.4 124 2024 Rolls-Royce Spectre 22-in AWD 291 mi 4.4 155 2024 BMW i7 xDrive60 19-in AWD 317 mi 4.5 130 2024 Chevrolet Silverado EV RST 24-in AWD 400 mi* 4.5* 2024 GMC Sierra EV Denali Edition 1 24-in AWD 400 mi* 4.5* 2024 Jaguar I-Pace EV400 20-in AWD 246 mi 4.5 124 2024 Lucid Air Pure RWD 19-in RWD 419 mi 4.5 2023 Mercedes EQE 500 4Matic 19-in AWD 260 mi* 4.5 2023 Mercedes EQS 580 4Matic SUV 21-in AWD 285 mi 4.5 2024 Rivian R1S DM AWD (Std) 21-in AWD 270 mi* 4.5* 2024 Rivian R1S DM AWD (Std+) 21-in AWD 315 mi* 4.5* 2023 Rivian R1S DM AWD (Large) 21-in AWD 352 mi 4.5* 2023 Rivian R1S DM AWD (Max) 21-in AWD 400 mi* 4.5* 2024 Rivian R1T DM AWD (Std) 21-in AWD 270 mi* 4.5* 2024 Rivian R1T DM AWD (Std+) 21-in AWD 315 mi* 4.5* 2023 Rivian R1T DM AWD (Large) 21-in AWD 352 mi 4.5* 2023 Rivian R1T DM AWD (Max) 21-in AWD 410 mi* 4.5* 2023 Mercedes EQE 500 4Matic SUV 19-in AWD 269 mi* 4.6 2024 Polestar 3 LR Dual Motor Perf. 22-in AWD 270 mi* 4.6 130 2024 Volvo C40 Recharge AWD 19-in AWD 257 mi 4.6 112 2024 Volvo XC40 Recharge AWD 19-in AWD 254 mi 4.6 112 2025 Volvo EX90 TM Perf. Plus (7 seat) AWD 20-in AWD 300 mi* 4.7 112 2025 Volvo EX90 TM Perf. Plus (6 seat) AWD 20-in AWD 300 mi* 4.7 112 2023 Ford Must. Mach-E Premium ER AWD 19-in AWD 290 mi 4.8 2023 Ford Must. Mach-E Route 1 ER AWD 18-in AWD 312 mi 4.8 2023 Nissan Ariya Engage+ e-4ORCE 19-in AWD 272 mi 4.8 2023 Nissan Ariya Evolve+ e-4ORCE 19-in AWD 272 mi 4.8 2023 Nissan Ariya Platinum+ e-4ORCE 19-in AWD 267 mi 4.8 2023 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 19-in AWD 235 mi 4.8 137 2024 Tesla Model Y Long Range AWD 19-in AWD 310 mi* 4.8 135 2024 BMW i4 xDrive40 18-in AWD 307 mi 4.9 124 2024 Polestar 3 LR Dual Motor 21-in AWD 300 mi* 4.9 130 2024 Porsche Macan 4 Electric 20-in AWD 4.9 136 2025 Cadillac Escalade IQ 24-in AWD 450 mi* 5.0* 2024 Hyundai Ioniq 5 SE AWD 19-in AWD 260 mi 5.0 115 2024 Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 19-in AWD 260 mi 5.0 115 2024 Hyundai Ioniq 5 Limited AWD 20-in AWD 260 mi 5.0 115 2024 Kia EV9 GT-Line (6 seat) AWD LR 21-in AWD 270 mi 5.0 124 2024 Lexus RZ 450e Premium AWD 18-in AWD 220 mi* 5.0 2023 Ford Must. Mach-E Select SR AWD 18-in AWD 226 mi* 5.1 2023 Ford Must. Mach-E Premium SR AWD 19-in AWD 226 mi* 5.1 2024 Kia EV6 Light AWD LR 19-in AWD 282 mi 5.1 117 2024 Kia EV6 Wind AWD LR 19-in AWD 282 mi 5.1 117 2024 Kia EV6 GT-Line AWD LR 20-in AWD 252 mi 5.1 117 2023 Porsche Taycan (79 kWh) 19-in RWD 208 mi 5.1 143 2023 Porsche Taycan 19-in RWD 242 mi 5.1 143 2025 Volvo EX30 Single Motor Core RWD 18-in RWD 275 mi* 5.1 112 2025 BMW i5 xDrive40 19-in AWD 5.2 130 2024 Audi Q8 e-tron Sportback (Ultra pack) 19-in AWD 300 mi 5.3 124 2024 BMW i7 eDrive50 19-in RWD 321 mi 5.3 130 2023 Mercedes EQS 450 4Matic 20-in AWD 340 mi 5.3 130 2024 Audi Q8 e-tron 20-in AWD 285 mi 5.4 124 2024 Audi Q8 e-tron Sportback 20-in AWD 296 mi 5.4 124 2024 BMW i4 eDrive40 18-in RWD 301 mi 5.4 118 2023 VinFast VF 8 Standard Edition Plus 20-in AWD 243 mi* 5.5 2024 BMW i5 eDrive40 19-in RWD 295 mi 5.7 120 2024 Kia EV9 Wind (7 seat) AWD LR 19-in AWD 280 mi 5.7 124 2024 Kia EV9 Land (6 seat) AWD LR 20-in AWD 280 mi 5.7 124 2023 Volkswagen ID.4 AWD Pro 19-in AWD 255 mi 5.7 2025 Volvo EX90 TM Plus (7 seat) AWD 20-in AWD 300 mi* 5.7 112 2025 Volvo EX90 TM Plus (6 seat) AWD 20-in AWD 300 mi* 5.7 112 2024 Audi Q4 50 e-tron quattro 19-in AWD 236 mi 5.8 112 2024 Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 20-in AWD 242 mi 5.8 112 2024 BMW i4 eDrive35 18-in RWD 276 mi 5.8 118 2023 Mercedes EQS 450 4Matic SUV 20-in AWD 285 mi 5.8 2024 Tesla Model 3 RWD 18-in RWD 272 mi* 5.8 125 2023 Volkswagen ID.4 AWD Pro S 20-in AWD 255 mi 5.8 2024 Chevrolet Equinox EV 2RS eAWD 20-in AWD 285 mi* 5.9 2023 Mercedes EQS 450+ 20-in RWD 350 mi* 5.9 130 2024 Polestar 2 LR Single Motor 19-in RWD 320 mi 5.9 127 2023 VinFast VF 8 Standard Edition Eco 19-in AWD 264 mi* 5.9 2023 Mercedes EQB 350 4Matic 19-in AWD 221 mi* 6.0 2023 Mercedes EQE 350 4Matic 19-in AWD 260 mi* 6.0 2023 Ford Must. Mach-E Premium ER RWD 19-in RWD 310 mi 6.1 2023 Mercedes EQE 350+ 19-in RWD 305 mi* 6.2 2023 Mercedes EQE 350 4Matic SUV 19-in AWD 253 mi* 6.2 2023 Ford Must. Mach-E Select SR RWD 18-in RWD 250 mi 6.3 2023 Ford Must. Mach-E Premium SR RWD 19-in RWD 250 mi 6.3 2023 Mercedes EQE 350+ SUV 19-in RWD 279 mi* 6.3 2023 Chevrolet Bolt EV 1LT 17-in FWD 259 mi 6.5 2023 Mercedes EQS 450+ SUV 20-in RWD 305 mi 6.5 2025 Tesla Cybertruck RWD RWD 250 mi* 6.5 112 2024 Toyota bZ4X XLE AWD 18-in AWD 228 mi* 6.5 2024 Toyota bZ4X Limited AWD 20-in AWD 222 mi* 6.5 2024 Tesla Model Y RWD 19-in RWD 260 mi* 6.6 135 2023 Fisker Ocean Sport 20-in FWD 231 mi* 6.9 2024 MINI Cooper SE Hardtop 2 door 16-in FWD 114 mi 6.9 93 2024 Volvo C40 Recharge RWD 19-in RWD 297 mi 6.9 112 2024 Volvo XC40 Recharge RWD 19-in RWD 293 mi 6.9 112 2023 Chevrolet Bolt EUV LT 17-in FWD 247 mi 7.0 2023 Mercedes EQB 300 4Matic 18-in AWD 232 mi* 7.0 2024 Toyota bZ4X XLE FWD 18-in FWD 252 mi* 7.1 2024 Toyota bZ4X Limited FWD 20-in FWD 236 mi* 7.1 2023 Volkswagen ID.4 Standard 19-in RWD 209 mi 7.1 2024 Kia EV6 Light RWD LR 19-in RWD 310 mi 7.2 115 2024 Kia EV6 Wind RWD LR 19-in RWD 310 mi 7.2 115 2024 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19-in RWD 310 mi 7.2 115 2023 Volkswagen ID.4 S 20-in RWD 209 mi 7.3 2024 Kia EV9 Light (7 seat) RWD SR 19-in RWD 230 mi 7.7 118 2023 Volkswagen ID.4 Pro 19-in RWD 275 mi 7.7 2023 Volkswagen ID.4 Pro S 20-in RWD 275 mi 7.8 2024 Audi Q4 40 e-tron 19-in RWD 265 mi 7.9 99 2024 Chevrolet Equinox EV LE FWD 21-in FWD 319 mi* 7.9 2024 Kia EV6 Light RWD SR 19-in RWD 232 mi 8.0 115 2023 Mercedes EQB 250+ 18-in FWD 245 mi* 8.0 2024 Fiat 500e RED 17-in FWD 149 mi* 8.5 94 2024 Kia EV9 Light (6 seat) RWD LR 19-in RWD 304 mi 8.8 115

*Estimated/rough values; range according to the manufacturer; acceleration with 1 ft rollout subtracted or estimated



Info and exceptions: