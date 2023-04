The 2023 Ford Mustang Mach-E was recently officially listed on the EPA website, providing us with some additional info about the current model year.

As we know from the previous post, this year, there are seven main versions of the car, instead of eight, because Ford dropped the Route 1 with Extended Range (ER) battery and rear-wheel drive powertrain.

The EPA combined range numbers were already known and are the same as in 2022, aside from the Premium Extended Range (ER) battery versions, which got a bit more range.

2023 Ford Mustang Mach-E:

Select SR RWD 18-inch/Premium SR RWD 19-inch: 247 miles (397 km)

Select SR AWD 18-inch/Premium SR AWD 19-inch: 224 miles (360 km)

Premium ER RWD 19-inch: 310 miles (499 km)

up 7 miles or 2.3% from 303 miles in 2022MY Premium ER AWD 19-inch: 290 miles (467 km)

up 13 miles or 4.7% from 277 miles in 2022MY Route 1 ER AWD 18-inch: 312 miles (502 km)

GT ER AWD 20-inch: 270 miles (434 km)

GT Perf. ER AWD 20-inch: 260 miles (418 km)

The energy efficiency numbers indicate that those two versions are slightly more efficient than previously.

There are no changes in the top GT versions:

The new thing is EPA highway and city range ratings. Because the range is usually the most important for long-distance travel, especially interesting is the EPA highway range.

As we can see below, the EPA highway range is lower than EPA combined range by around 7-8 percent and this is what one should assume to not be disappointed.

Hopefully, in the near future, we will be able to confirm the EPA highway range with our InsideEVs' 70 mph range test.

2023 Ford Mustang Mach-E Select/Premium SR RWD

2023 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 247 miles (397 km)

262.9 miles (423 km)

228.5 miles (367.7 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 103 MPGe: 327 Wh/mi (203 Wh/km)

110 MPGe: 306 Wh/mi (190 Wh/km)

96 MPGe: 351 Wh/mi (218 Wh/km)

2023 Ford Mustang Mach-E Select/Premium SR AWD

2023 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 224 miles (360 km)

237.7 miles (382.5 km)

206.5 miles (332.3 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 93 MPGe: 362 Wh/mi (225 Wh/km)

99 MPGe: 340 Wh/mi (212 Wh/km)

86 MPGe: 392 Wh/mi (244 Wh/km)

2023 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19-inch

2023 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 310 miles (499 km)

328.3 miles (528.2 km)

287.6 miles (462.7 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 99 MPGe: 340 Wh/mi (212 Wh/km)

105 MPGe: 321 Wh/mi (199 Wh/km)

92 MPGe: 366 Wh/mi (228 Wh/km)

2023 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19-inch

2023 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 290 miles (467 km)

306.6 miles (493.3 km)

268.6 miles (432.2 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 92 MPGe: 366 Wh/mi (228 Wh/km)

97 MPGe: 347 Wh/mi (216 Wh/km)

85 MPGe: 396 Wh/mi (246 Wh/km)

2023 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18-inch

2023 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 312 miles (502 km)

330.4 miles (531.6 km)

288.9 miles (464.8 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 98 MPGe: 344 Wh/mi (214 Wh/km)

105 MPGe: 321 Wh/mi (199 Wh/km)

91 MPGe: 370 Wh/mi (230 Wh/km)

2023 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20-inch

2023 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 270 miles (434 km)

288.1 miles (463.6 km)

247.9 miles (398.9 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 84 MPGe: 401 Wh/mi (249 Wh/km)

90 MPGe: 374 Wh/mi (233 Wh/km)

77 MPGe: 438 Wh/mi (272 Wh/km)

2023 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20-inch

2023 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20-inch :: EPA Range rating by InsideEVs

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 260 miles (418 km)

277.6 miles (446.7 km)

238.5 miles (383.7 km) EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 82 MPGe: 411 Wh/mi (255 Wh/km)

90 MPGe: 374 Wh/mi (233 Wh/km)

77 MPGe: 438 Wh/mi (272 Wh/km)

Basic specs

Model Drive Battery

(kWh) EPA

Range 0-60

mph

(sec) 2023 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18-inch RWD 70* 247 mi

(397 km) 5.8 2023 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18-inch AWD 70* 224 mi

(360 km) 5.2 2023 Ford Mustang Mach-E Premium SR RWD 19-inch RWD 70* 247 mi

(397 km) 5.8 2023 Ford Mustang Mach-E Premium SR AWD 19-inch AWD 70* 224 mi

(360 km) 5.2 2023 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19-inch RWD 91* 310 mi

(499 km) 6.1 2023 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19-inch AWD 91* 290 mi

(467 km) 4.8 2023 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18-inch AWD 91* 312 mi

(502 km) 4.8 2023 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20-inch AWD 91* 270 mi

(434 km) 3.8 2023 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20-inch AWD 91* 260 mi

(418 km) 3.5

* usable battery capacity, expected EPA combined range