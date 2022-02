All versions of the 2022 Ford Mustang Mach-E received the official EPA range and efficiency ratings, which are slightly higher than in the previous model year.

The range numbers are in line with Ford's info (see full report here), which in December revealed that the usable battery capacity of the 2022 Mach-E will be a bit higher (by 2 kWh or 3 kWh, depending on the battery version - Standard Range/Extended Range).

2022 Ford Mustang Mach-E SR

The 2022 Mach-E with Standard Range battery (70 kWh usable capacity) has noticeably higher range:

Select SR RWD 18" - 247 mi (397 km) - up by 17 mi (27 km)/7.4% from 230 mi

- up by from 230 mi Select SR AWD 18" - 224 mi (360 km) - up by 13 mi (21 km)/6.2% from 211 mi

The efficiency of the RWD version is also better:

Unfortunately, the EPA's file shows only Combined range and does not include the City and Highway range.

2022 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 247 mi (397 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 103 MPGe: 327 Wh/mi (203 Wh/km)

110 MPGe: 306 Wh/mi (190 Wh/km)

96 MPGe: 351 Wh/mi (218 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 224 mi (360 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 93 MPGe: 362 Wh/mi (225 Wh/km)

99 MPGe: 340 Wh/mi (212 Wh/km)

86 MPGe: 392 Wh/mi (244 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E ER

The 2022 Mach-E with Extended Range battery (91 kWh usable capacity) also has more range, but only by a few percent:

Premium ER RWD 19" - 303 mi (488 km) - up by 3 mi (5 km)/1.0% from 300 mi

- up by from 300 mi Premium ER AWD 19" - 277 mi (446 km) - up by 7 mi (11 km)/2.6% from 270 mi

2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 303 mi (488 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 97 MPGe: 347 Wh/mi (216 Wh/km)

104 MPGe: 324 Wh/mi (201 Wh/km)

90 MPGe: 374 Wh/mi (233 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 277 mi (446 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 91 MPGe: 370 Wh/mi (230 Wh/km)

97 MPGe: 347 Wh/mi (216 Wh/km)

84 MPGe: 401 Wh/mi (249 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E Route 1

The 2022 Mach-E Route 1 with Extended Range battery (91 kWh usable capacity) also has more range (RWD version) and a new AWD version:

Route 1 ER RWD 18" - 314 mi (505 km) - up by 9 mi (14 km)/3.0% from 305 mi

- up by from 305 mi Route 1 ER AWD 18" - 312 mi (502 km) - new

2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER RWD 18"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 314 mi (505 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 101 MPGe: 334 Wh/mi (207 Wh/km)

108 MPGe: 312 Wh/mi (194 Wh/km)

94 MPGe: 359 Wh/mi (223 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 312 mi (502 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 98 MPGe: 344 Wh/mi (214 Wh/km)

105 MPGe: 321 Wh/mi (199 Wh/km)

91 MPGe: 370 Wh/mi (230 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E GT / GT Perf.

Finally, the 2022 Mach-E GT versions, both with Extended Range battery (91 kWh usable capacity). The rating is the same as in the case of the 2021 model year.

GT ER AWD 20" - 270 mi (434 km) - no change

- no change GT Perf. ER AWD 20" - 260 mi (418 km) - no change

2022 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 270 mi (434 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 84 MPGe: 401 Wh/mi (249 Wh/km)

90 MPGe: 374 Wh/mi (233 Wh/km)

77 MPGe: 438 Wh/mi (272 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20"

[Electric Vehicle 2-cycle label] Combined

City

Highway 260 mi (418 km)

N/A

N/A EPA Energy consumption (including charging losses): Combined

City

Highway 82 MPGe: 411 Wh/mi (255 Wh/km)

88 MPGe: 383 Wh/mi (238 Wh/km)

75 MPGe: 449 Wh/mi (279 Wh/km)

2022 Ford Mustang Mach-E

Prices

Model Base Price Dest. Charge Tax Credit Effective Price 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18" $43,895 +$1,100 $7,500 $37,495 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18" $46,595 +$1,100 $7,500 $40,195 2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR RWD 19" $49,100 +$1,100 $7,500 $42,700 2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR AWD 19" $51,800 +$1,100 $7,500 $45,400 2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19" $55,100 +$1,100 $7,500 $48,700 2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19" $57,800 +$1,100 $7,500 $51,400 2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER RWD 18" $52,775 +$1,100 $7,500 $46,375 2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18" $55,475 +$1,100 $7,500 $49,075 2022 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20" $61,995 +$1,100 $7,500 $55,595 2022 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20" $67,995 +$1,100 $7,500 $61,595

Basic specs

Model Drive Battery

(usable)

(kWh) EPA

Range 0-60

mph

(sec) 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD 18" RWD 70 247 mi

(397 km) 5.8 2022 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD 18" AWD 70 224 mi

(360 km) 5.2 2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR RWD 19" RWD 70 247 mi

(397 km) 5.8 2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR AWD 19" AWD 70 224 mi

(360 km) 5.2 2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19" RWD 91 303 mi

(488 km) 6.1 2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19" AWD 91 277 mi

(446 km) 4.8 2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER RWD 18" RWD 91 314 mi

(505 km) 6.1 2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER AWD 18" AWD 91 312 mi

(502 km) 4.8 2022 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20" AWD 91 270 mi

(434 km) 3.8 2022 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD 20" AWD 91 260 mi

(418 km) 3.5

Range and efficiency comparison

Let's now take a look at the 2022 Ford Mustang Mach-E's position compared to some of the other 2022 electric cars in the crossover/SUV segment.

According to the EPA numbers, the Mach-E is not as efficient as the Tesla Model Y, or the new E-GMP-based Hyundai Ioniq 5/Kia EV6.

However, because of a big battery (71 kWh or 91 kWh usable), the EPA range is competitive.